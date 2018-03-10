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    викинги

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Уникальный древний меч викингов вернули в Украину
    Уникальный древний меч викингов вернули в Украину 
    09:21 14.05.2016
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    Конфискованный эстонской таможней древний меч эпохи викингов был передан Украине. Вице-канцлер министерства культуры Эстонии Анне-Ли Реймаа передала меч руководителю управления музеев и перемещения культурных ценностей Минкульта Украины Василию Рожко.
    Меч эпохи викингов
    Анонсирована дата возвращения меча эпохи викингов в Украину
    09:14 26.04.2016
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    Посол Украины в Эстонии Виктор Крыжановский сообщил, что меч будет передан украинской стороне 12 мая. До этого в Эстонию прилетит делегация из Министерства культуры Украины.
    Меч эпохи викингов
    Украина претендует на конфискованный в Эстонии меч викингов
    20:10 04.03.2016
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    Найденный меч - ржавый. Cтоимость такого меча, прошедшего реставрацию, на аукционах может достигать 17 тысяч евро. Эстония собиралась отдать находку России.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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