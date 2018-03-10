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    МИД Эстонии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Государственный флаг Эстонии
    Эстония готовит свой "список Савченко"
    16:24 19.04.2016
    175Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд подчеркнула, что цель Эстонии — способствовать освобождению Савченко, но составление так называемого черного списка в этом играет весьма незначительную роль.
    Государственный флаг Эстонии
    МИД Эстонии прокомментировал итоги голландского референдума по Украине
    23:09 07.04.2016
    667Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Как отмечается в сообщении эстонского МИД, украинцы сделали четкий выбор в направлении интеграции с Европейским союзом, поэтому Таллин продолжит поддерживать устремления Украины в ее желании интегрироваться с ЕС.
    Меч эпохи викингов. Архивное фото
    Украденный меч викингов вернут в Украину - посол
    19:01 18.03.2016
    1087
    По словам посла Украины в Таллине Виктора Крыжановского, проведенная эстонскими специалистами экспертиза установила, что найденный меч действительно происходит из Украины.
    Меч эпохи викингов
    Украина претендует на конфискованный в Эстонии меч викингов
    20:10 04.03.2016
    1936
    Найденный меч - ржавый. Cтоимость такого меча, прошедшего реставрацию, на аукционах может достигать 17 тысяч евро. Эстония собиралась отдать находку России.
    Флаг Эстонии
    Украина решила удалить эстонских журналистов из "черного списка" - МИД Эстонии
    04:18 10.10.2015
    80Санкции Порошенко против журналистов
    По словам министра иностранных дел Эстонии Марины Кальюранд, дело осталось за юридическими нюансами, после проработки которых имена журналистов будут убраны из санкционного списка.
    Флаг Эстонии
    ЕС и США должны принудить РФ к выполнению минских соглашений - МИД Эстонии
    19:50 18.04.2015
    206Новые санкции в отношении России.
    Согласно информации министра иностранных дел Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус, Евросоюз и США составляют вместе 40% мировой экономики, поэтому их совместные и скоординированные решения имеют большую силу.
    Государственный флаг Эстонии
    Эстония выделит в помощь украинским беженцам 200 тыс евро
    11:45 01.04.2015
    137Особый статус Донбасса
    Министерство иностранных дел Эстонии через детский фонд ЮНИСЕФ и структуры ООН намерено передать финансовую поддержку переселенцев.
    Украинский военнослужащий. Архивное фото
    МИД Эстонии заявил, что у республики нет лишнего оружия для Украины
    17:24 04.02.2015
    111
    Глава МИД Пентус-Розиманус сообщил, что Эстония помогает Украине посредством фонда киберобороны НАТО, а также в рамках других проектов.
    Премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас
    Премьер-министр Эстонии посетит Грузию в январе
    14:49 19.12.2014
    72
    О запланированном визите премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса сообщила глава эстонского МИД Кейт Пентус-Розиманнус.
    Государственный флаг Эстонии
    В Одесскую область прибыла первая партия гумпомощи из Эстонии
    18:37 23.11.2014
    70Реакция в мире на события в Украине
    Весь объем помощи из Эстонии состоит из 20 тонн сухого молока, 4,5 тонны суповых консервов и 4,7 тонны мясных консервов.
    Государственный флаг Эстонии
    Эстония ожидает визита нового генсека НАТО на следующей неделе
    15:52 14.11.2014
    35
    В пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства сообщили, что новый генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит страну на следующей неделе.
    Истребитель F-16
    Самолет-разведчик РФ нарушил воздушную границу Эстонии - военные
    19:34 22.10.2014
    316
    Нарушение воздушного пространства зарегистрировал Центр управления воздушными операциями на эстонской авиабазе Эмари.
    Государственный флаг Эстонии
    Эстония отправит Украине продовольствия на 80 тысяч евро - МИД
    11:03 22.10.2014
    43Мировая реакция на события в Украине
    В общей сложности на Украину будет отправлено 4,7 тонны мясных консервов и 4,5 тонны суповых консервов, а также 20 тонн цельного сухого молока.
    В Эстонии. Архивное фото
    Десять раненых украинцев прибыли на лечение в Эстонию
    12:38 23.09.2014
    88Восток Украины. Ни мира, ни войны
    Перед тем как принять к себе пациентов, эстонские врачи вместе с коллегами с Украины провели видеоконференцию, чтобы узнать, какие больные более всего нуждаются в помощи из Эстонии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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