Министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд подчеркнула, что цель Эстонии — способствовать освобождению Савченко, но составление так называемого черного списка в этом играет весьма незначительную роль.
Как отмечается в сообщении эстонского МИД, украинцы сделали четкий выбор в направлении интеграции с Европейским союзом, поэтому Таллин продолжит поддерживать устремления Украины в ее желании интегрироваться с ЕС.
Согласно информации министра иностранных дел Эстонии Кейт Пентус-Розиманнус, Евросоюз и США составляют вместе 40% мировой экономики, поэтому их совместные и скоординированные решения имеют большую силу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".