Во Франции начался судебный процесс над Жакобюсом, он же Марк, Ван Ниеропом, или "ужасным дантистом". Он сбежал из Франции в 2013 году после того как искалечил сотни своих пациентов, а также был обвинен в мошенничестве с медицинскими страховками.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.