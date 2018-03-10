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Во Франции начался судебный процесс над Жакобюсом, он же Марк, Ван Ниеропом, или "ужасным дантистом". Он сбежал из Франции в 2013 году после того как искалечил сотни своих пациентов, а также был обвинен в мошенничестве с медицинскими страховками.