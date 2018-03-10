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    стоматология

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    В кабинете стоматолога
    В Канаде создали "вечные" пломбы для зубов
    11:11 31.01.2018
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    По информации СМИ, наночастицы с антибиотиками, встроенные в пломбы, убивают стрептококк, вызывающий кариес, и многих других микробов даже через два года после их изготовления.
    В Китае робот-стоматолог провел первую операцию без участия человека. Видео
    В Китае робот-стоматолог вставил пациенту 2 импланта 
    23:27 24.09.2017
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    Разработанный в Китае робот-стоматолог впервые прооперировал пациента без участия врачей. Робот вставил пациенту два искусственных зуба, напечатанных на 3D-принтере.
    Во Франции начался судебный процесс над ужасным дантистом. Видео
    Во Франции начался судебный процесс над "ужасным дантистом" 
    05:25 09.03.2016
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    Во Франции начался судебный процесс над Жакобюсом, он же Марк, Ван Ниеропом, или "ужасным дантистом". Он сбежал из Франции в 2013 году после того как искалечил сотни своих пациентов, а также был обвинен в мошенничестве с медицинскими страховками.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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