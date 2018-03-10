наверх
10.03.201820:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    разлив нефти

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Нефть
    Более 200 тонн нефти попали в Красное море
    02:57 24.08.2016
    77
    По предварительным данным, нефтяное пятно движется в южном направлении в сторону пляжей Иордании, Саудовской Аравии и Израиля. Министерство по охране окружающей среды Израиля уже предложило оказать помощь в ликвидации загрязнения.
    Загрязнение
    Близ Мариуполя турецкое судно разлило нефтепродукты - СМИ
    00:48 08.08.2015
    173
    Инспекция предъявила иск капитану судна для добровольной уплаты суммы рассчитанного ущерба, она составила 35 тысяч гривен. О реакции турецкой стороны пока не известно.
    Флаг США
    Из-за схода с рельсов поезда в США разлилось более 100 тыс л нефтепродуктов
    20:39 17.07.2015
    65
    Инцидент произошел вблизи города Калберстон недалеко от границы с Северной Дакотой. Всего с рельсов сошел 21 вагон. Сейчас происходит сбор вытекших нефтепродуктов.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Все теги