По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, для 8 миллионов пенсионеров размер пенсионных выплат вырастет минимум на 10%, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) от 1 мая составит 1312 гривен.
Правительство идет по пути удешевления рабочей силы и делает это сознательно. 10%-ное повышение прожиточного минимума, а с ним — минимальной зарплаты и пенсии никак не соответствуют уровню роста цен, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
В парламенте надеются, что в Кабмине в ближайшее время доработают и примут документ о новом прожиточном минимуме для граждан и перечне минимально необходимых товаров и услуг. Об этом заявил депутат Александр Дроздик.
По словам главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, она больше всего тратит на образование младшего сына. На вопрос из социальных сетей по стоимости обуви Гонтаревой она ответила, что ее обувь стоит около 100 долларов.
Киевский апелляционный административный подтвердил, что правительство действовало противоправно, беря за основу прожиточного минимума показатели 15-летней давности, рассказал руководитель проекта "Открытый Суд" Станислав Батрин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".