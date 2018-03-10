наверх
10.03.201811:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    прожиточный минимум

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Женщина, просящая милостыню на ступеньках подземного перехода
    Обман средь бела дня: ложь прожиточного минимума украинцев
    17:15 29.10.2017
    4765Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    В Украине активно манипулируют с прожиточным минимумом: после проработки официальных источников выяснилось, что его фактический размер больше официального в 2,09 раза!
    Вице-премьер министр Павел Розенко. Архивное фото
    Розенко: с 1 мая в Украине повысят пенсии и прожиточный минимум
    19:07 06.04.2017
    9555Повышение соцстандартов или пыль в глаза
    По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, для 8 миллионов пенсионеров размер пенсионных выплат вырастет минимум на 10%, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) от 1 мая составит 1312 гривен.
    Степанюк: прожиточный минимум в стране занижен минимум в 3 раза. Видео
    Степанюк: прожиточный минимум в стране занижен минимум в 3 раза 
    04:48 07.10.2016
    329Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Правительство идет по пути удешевления рабочей силы и делает это сознательно. 10%-ное повышение прожиточного минимума, а с ним — минимальной зарплаты и пенсии никак не соответствуют уровню роста цен, считает экономический эксперт Всеволод Степанюк.
    Пожилая женщина покупает продукту в центре Киева.
    Цифры выживания: на сколько вырастет прожиточный минимум в 2016 году
    13:41 22.04.2016
    1312Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    В парламенте надеются, что в Кабмине в ближайшее время доработают и примут документ о новом прожиточном минимуме для граждан и перечне минимально необходимых товаров и услуг. Об этом заявил депутат Александр Дроздик.
    Валерия Гонтарева
    Гонтарева заявила, что ее месячный прожиточный минимум - 100 тыс. грн
    17:48 20.03.2016
    6868Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По словам главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, она больше всего тратит на образование младшего сына. На вопрос из социальных сетей по стоимости обуви Гонтаревой она ответила, что ее обувь стоит около 100 долларов.
    Молоток судьи
    Впервые суд обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум - эксперт
    14:42 19.11.2015
    204Экономический кризис
    Киевский апелляционный административный подтвердил, что правительство действовало противоправно, беря за основу прожиточного минимума показатели 15-летней давности, рассказал руководитель проекта "Открытый Суд" Станислав Батрин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Организации