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    плотины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Разрушение плотины в Калифорнии. Онлайн-трансляция. Видео
    Разрушение плотины в Калифорнии. Онлайн-трансляция 
    22:54 13.02.2017
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    Губернатор штата Калифорния Джерри Браун отдал распоряжение о введении чрезвычайного положения в связи с разрушением самой высокой в США плотины и объявленной эвакуацией в ряде населенных пунктов, сообщается на сайте губернатора.
    ЧП на плотине в Калифорнии
    Пентагон окажет помощь в ликвидации последствий разрушения плотины
    21:10 13.02.2017
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    По словам официального представителя ведомства Джеффа Дэвиса, речь идет о доставке помощи самолетами, проведении аэрофотосъемки, доставке воды и предоставлении убежищ тем, кто пострадал.
    ЧП на плотине в Калифорнии
    Эвакуация объявлена из-за разрушения самой высокой плотины в США
    04:55 13.02.2017
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    Шериф округа Батте пояснил, что эрозия аварийного водосброса может привести к "неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл". Объем воды в озере оценивается более чем в 4,3 миллиарда кубометров.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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