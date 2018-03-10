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    паломничество

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Давка близ Мекки
    Число жертв давки в долине близ Мекки возросло до 220
    12:15 24.09.2015
    419Трагедия во время хаджа в Мекке
    Трагедия произошла неподалеку от палаточного городка для паломников. В настоящее время на месте ЧП работают 4000 тысячи спасателей и медиков, задействованы 220 единиц оборудования.
    Церемония Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме
    Церемония Благодатного огня в Иерусалиме 
    14:41 11.04.2015
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    Десятки тысяч христиан со всего мира собрались на улицах Старого Иерусалима, чтобы приобщиться к церемонии Благодатного огня, который ежегодно загорается по молитвам православных накануне Пасхи в Кувуклии.
    Ситуация в Иерусалиме
    В Иерусалиме в ожидании Благодатного огня собрались тысячи паломников
    11:29 11.04.2015
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    Согласно информации, полиция дежурит у всех городских ворот и устанавливает промежуточные кордоны по пути к храму Гроба Господня, чтобы избежать давки. Люди поддерживают друг друга в ожидании чуда.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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