На сертификатах продукции должна быть печать санэпидстанции, но теперь они ее не ставят, поскольку эти полномочия переходят к новому ведомству, которое пока не заработало, сообщила замминистра агрополитики по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.