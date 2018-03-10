Торжественная церемония интронизации Иисуса Христа как короля Польши состоялась в Храме Божьего милосердия в Кракове при участии президента страны Анджея Дуды и множества паломников, в том числе из США, Канады и Швеции.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".