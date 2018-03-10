По словам украинского омбудсмена Валерии Лутковской, закон "О Национальной полиции" позволяет полиции обеспечивать сбор и накопление, в частности, биометрических данных (дактилокарты, образцы ДНК) без указания случаев и обстоятельств сбора данных.
Согласно исследованиям, долголетие человека зависит от наследственности, здорового образа жизни, психоэмоционального равновесия, устойчивости к стрессам и экологии, а также современных препаратов, взаимодействующих с нашей ДНК.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".