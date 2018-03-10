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    ДНК

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Исследовательская лаборатория. Архивное фото
    В Раде возмутились сбором полицией образцов ДНК граждан
    13:03 21.12.2017
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    По словам украинского омбудсмена Валерии Лутковской, закон "О Национальной полиции" позволяет полиции обеспечивать сбор и накопление, в частности, биометрических данных (дактилокарты, образцы ДНК) без указания случаев и обстоятельств сбора данных.
    Пожилой китаец. Архивное фото
    В 95 - ягодка опять. Скоро люди будут жить до 120 лет
    07:15 13.06.2017
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    Согласно исследованиям, долголетие человека зависит от наследственности, здорового образа жизни, психоэмоционального равновесия, устойчивости к стрессам и экологии, а также современных препаратов, взаимодействующих с нашей ДНК.
    Томас Линдаль, Пол Модрич и Азиз Санкар (Нобелевская премия по химии-2015)
    Нобелевская премия по химии присуждена за исследование репараций ДНК
    13:12 07.10.2015
    585Неделя Нобелевской премии
    Награды удостоены Томас Линдаль, Пол Модрич и Азиз Санкар. Церемония награждения представленных в среду лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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