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    Всемирная Летняя Универсиада 2013

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 118
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    Лыжные гонки
    Украинские лыжницы выиграли золото Универсиады в эстафете
    15:02 19.12.2013
    15
    Екатерина Григоренко, Марина Анцибор и Екатерина Сердюк показали время 42 минуты 15,8 секунды. Второй стала команда Швеции, отставшая от победительниц на 3,1 секунды.
    Биатлон
    Сборная Украины по биатлону выборола серебро на Универсиаде
    13:37 18.12.2013
    14
    Сборная Украины по биатлону стала второй в смешанной эстафете на зимней Универсиаде, которая проходит в итальянской провинции Трентино.
    Владимир Путин встретился с призерами Универсиады
    Путин советует критикам спортсменов на Универсиаде принять "Виагру"
    20:14 19.07.2013
    10
    "Здесь люди все взрослые. В конце концов, попробовали бы "Виагру", может быть, жизнь наладится, развернется какими-то яркими красивыми сторонами, они увидят будущее", - сказал Путин.
    Церемония закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013
    Церемония закрытия летней Универсиады-2013 
    23:23 17.07.2013
    98Летняя Универсиада-2013
    В среду, 17 июля, состоялась торжественная церемония закрытия летней Универсиады-2013. Спортивные игры проходили в Казани в течении 12 дней.
    Универсиада. Пулевая стрельба. Винтовка. Назар Лугинец (Россия)
    Российский стрелок Лугинец завоевал последнее золото Универсиады
    15:39 17.07.2013
    10Летняя Универсиада-2013
    Серебро завоевал китаец Кан Хунвэй (449,7), бронза досталась поляку Томашу Бартнику (441,6).
    Универсиада. Регби-7. Сборная России
    Российские регбистки завоевали золотые медали Универсиады
    15:31 17.07.2013
    27Летняя Универсиада-2013
    Российские регбистки одержали победу над итальянками в финале турнира по регби-7.
    Универсиада. Пулевая стрельба. Леонид Екимов
    Российский стрелок Екимов завоевал золото Универсиады
    13:14 17.07.2013
    21Летняя Универсиада-2013
    Второе место занял китаец Ли Юэхун - 565. Бронза у француза Клемана Бессаже - 563.
    Универсиада в Казани
    Эксперт: Универсиада в Казани не была омрачена допинговыми скандалами
    11:58 17.07.2013
    15Летняя Универсиада-2013
    Универсиада в Казани прошла без допинговых скандалов, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Рамил Хабриев. Во время Универсиады было отобрано порядка 900 проб мочи и 27 проб крови.
    Универсиада. 12-й день. Плавание. Открытая вода
    Американка Твичелл выиграла золото Универсиады в плавании на 10 км
    10:50 17.07.2013
    27Летняя Универсиада-2013
    Твичелл преодолела дистанцию за 2 часа, 5 минут 0,9 секунды. Серебряный призер заплыва итальянка Аурора Понзеле уступила лидеру 31 секунду. На третьем месте хорватка Карла Шитич - 2 часа 5 минут 32,1 секунды.
    Универсиада. Золотая медаль
    Церемония закрытия Универсиады похожа на выпускной вечер - режиссер
    10:18 17.07.2013
    18Летняя Универсиада-2013
    Церемония закрытия Универсиады в Казани будет напоминать выпускной вечер, который обычно проводится в школах, заявил главный режиссер церемоний открытия и закрытия Универсиады Алексей Сеченов.
    Универсиада. Волейбол. Игроки сборной Россиии
    Волейболисты принесли российской сборной 150-е золото на Универсиаде
    22:02 16.07.2013
    11Летняя Универсиада-2013
    Для волейболистов эта победа стала третьей подряд на Универсиадах.
    Универсиада. Водное поло. Евгения Иванова (Россия)
    Российские ватерполистки завоевали золото Универсиады-2013
    21:31 16.07.2013
    6Летняя Универсиада-2013
    россиянки обыграли команду Венгрии. Бронзовые медали завоевали итальянки.
    Универсиада. Плавание. Владимир Морозов, Кирилл Стрельников, Евгений Коптелов, Андрей Гречин
    Российские пловцы взяли золото Универсиады в комбинированной эстафете
    21:21 16.07.2013
    32Летняя Универсиада-2013
    Серебро досталось японцам, проигравшим 0,14 с. Бронза у американцев, уступивших победителям 0,36 с.
    Универсиада. Плавание. Андрей Говоров, Владимир Морозов и Андрей Гречин
    Украинец Говоров завоевал бронзу Универсиады в плавании вольным стилем
    19:35 16.07.2013
    42Летняя Универсиада-2013
    Золотую медаль выиграл россиянин Владимир Морозов. Серебро досталось еще одну россиянину Андрею Гречину.
    Универсиада.Греко-римская борьба. Хади Ализадепурниа, Роман Власов, Дмитирий Пышков и Арсен Джуфалакян
    Украинский борец греко-римского стиля получил бронзу Универсиады
    19:20 16.07.2013
    41Летняя Универсиада-2013
    Выиграл россиянин Роман Власов, который соперничал с иранцем Хади Ализадепурниа. Обладателем бронзы также стал армянин Арсен Джулфалакян.
    Универсиада в Казани
    Украинки завоевали бронзу на Универсиаде в стрельбе из винтовки
    18:57 16.07.2013
    9Летняя Универсиада-2013
    Золото выиграла команда Казахстана, набрав 1762 балла. Серебро досталось сборной Таиланда (1760).
    Универсиада. Художественная гимнастика. Сборная Украины - бронза
    Украинские гимнастки взяли бронзу Универсиады в групповых упражнениях
    18:40 16.07.2013
    20Летняя Универсиада-2013
    Золото выиграла российская команда, набрав 17,916 балла. Серебро досталось сборной Японии (16,866).
    Универсиада. Самбо. Размик Тоноян (Украина) - серебро
    Украинский самбист Тоноян завоевал серебро Универсиады
    17:13 16.07.2013
    46Летняя Универсиада-2013
    Самбист из России Кучумов в финале одолел Тонояна.Бронзовые медали выиграли литовец Жильвинас Забарскас и Акоп Аракелян из Армении.
    Универсиада. 11-й день. Художественная гимнастика
    Гимнастка из РФ Мамун выиграла четвертое золото на Универсиаде
    16:57 16.07.2013
    41
    Российская гимнастка Маргарита Мамун завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой на Универсиаде, став четырехкратной победительницей соревнований в Казани. Ранее Мамун победила в Казани в индивидуальном многоборье.
    Универсиада. 11-й день. Самбо
    Украинская самбистка Гайнаутдинова завоевала серебро Универсиады
    16:39 16.07.2013
    11Летняя Универсиада-2013
    Россиянка Марина Мохнаткина завоевала золотую медаль. В финальной схватке Мохнаткина оказалась сильнее представляющей Украину Луизы Гайнаутдиновой - чистая победа (4-0).
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