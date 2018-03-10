Универсиада в Казани прошла без допинговых скандалов, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Рамил Хабриев. Во время Универсиады было отобрано порядка 900 проб мочи и 27 проб крови.
Твичелл преодолела дистанцию за 2 часа, 5 минут 0,9 секунды. Серебряный призер заплыва итальянка Аурора Понзеле уступила лидеру 31 секунду. На третьем месте хорватка Карла Шитич - 2 часа 5 минут 32,1 секунды.
Российская гимнастка Маргарита Мамун завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой на Универсиаде, став четырехкратной победительницей соревнований в Казани. Ранее Мамун победила в Казани в индивидуальном многоборье.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".