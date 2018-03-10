Представитель Калининского морга Донецка заявил наблюдателям, что 9 августа к ним поступили тела двух мужчин 55 и 60 лет, которые скончались из-за потери крови в результате многочисленных осколочных ранений.
Штаб АТО опровергает информацию об использовании "Точки-У", информации об использовании ракетных комплексов на Донбассе нет, заявил РИА Новости руководитель пресс-центра спецоперации силовиков Александр Мотузянык.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".