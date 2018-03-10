наверх
10.03.201816:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Вооруженный конфликт в Южной Осетии (2008)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Танки в Авдеевке
    Внешний ключ от украинского кризиса. Эксперты подвели итоги недели
    19:09 03.02.2017
    2484Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Вопрос украинского кризиса могут решить только за пределами самой Украины и многие во власти готовы к подобному, но только боятся брать на себя ответственность, отметили эксперты.
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    ОБСЕ подтверждает гибель мирных жителей при обстрелах в Донецке
    19:58 11.08.2016
    819АТО: в предчувствии военного положения.
    Представитель Калининского морга Донецка заявил наблюдателям, что 9 августа к ним поступили тела двух мужчин 55 и 60 лет, которые скончались из-за потери крови в результате многочисленных осколочных ранений.
    Блокпост украинских силовиков под Дебальцево
    ВСУ не используют ракетные комплексы "Точка-У" в Донбассе - штаб АТО
    16:38 03.02.2015
    500Ситуация в зоне АТО.
    Штаб АТО опровергает информацию об использовании "Точки-У", информации об использовании ракетных комплексов на Донбассе нет, заявил РИА Новости руководитель пресс-центра спецоперации силовиков Александр Мотузянык.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги