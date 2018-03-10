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    Карнавал в Ноттинг-Хилле

    • Источники: РИА Новости Украина
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    03:16 31.08.2015
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    Большинство участников были арестованы за употребление или распространение наркотиков, также людей задерживали за ношение оружия, кражи, преступления сексуального характера, нарушение общественного порядка.
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