наверх
19.11.201701:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Бизнесмен в ОАЭ купил номера для своего авто за $3 млн

    (обновлено: )5801
    Аукцион, на котором с молотка уходили эксклюзивные номера для машин, состоялся в Абу-Даби. Деньги от продажи всех номеров на аукционе - 15 миллионов долларов - пойдут на благотворительность.
    Бизнесмен в ОАЭ купил номера для своего авто за $3 млн
    Khaleej Times

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Эмиратский бизнесмен Ахмед аль-Марзуки купил регистрационный номер для своего автомобиля за 10 миллионов дирхамов (почти 3 миллиона долларов), сообщает издание Khaleej Times.

    В Киеве задержали сутенера, продававшего украинок в Турцию и ОАЭ
    Національна поліція України, youtube
    В Киеве задержали сутенера, "продававшего" украинок в Турцию и ОАЭ

    Аукцион, на котором с молотка уходили эксклюзивные номера для машин, состоялся в Абу-Даби.

    "Я очень рад и горд получить регистрационный номер "2", — сказал 23-летний бизнесмен журналистам.

    Деньги от продажи всех номеров на аукционе — 15 миллионов долларов — пойдут на благотворительность.

    С молотка ушли и другие номера. Например, номер "1111" достался 12-летнему подростку, который получил его в качестве подарка за 400 тысяч долларов от отца.

    В прошлом году на аукционе в ОАЭ был продан регистрационный номер "1" более чем за 8 миллионов долларов.

    В начале ноября Украина и ОАЭ подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании и взаимной отмене визовых требований, решение вступит в силу в декабря.

    Читайте также: Безвиз и гастарбайтеры. Европа начала закручивать "гайки" украинцам

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Елена Дьяченко о реинтеграции Донбасса. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министерство иностранных дел Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор