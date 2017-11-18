наверх
18.11.201712:14
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ученые выяснили, владельцы каких животных живут дольше

    (обновлено: )21920
    Ученые рассказали, что собаки действуют на человека позитивно, их владельцы умирали значительно реже и позже, чем те, у кого домашних питомцев не было.
    Английский кокер-спаниель и рыжий кот.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Владельцы собак в среднем живут на несколько месяцев дольше, чем остальные люди, однако причины этого пока не ясны, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, сообщает РИА Новости.

    Так бы и затискал. Кот-хулиган пристает к собаке. Видео
    instagram.com/beatrixandmidge
    Так бы и затискал. Кот-хулиган пристает к собаке

    "Как показывают наши данные, наличие в доме собаки снижает риск преждевременной смерти на 33% и уменьшает вероятность развития болезней сердца и сосудов на 11%. Интересно, что собаки особенно благотворно влияли на жизнь одиноких людей, которые, как мы давно знаем, чаще умирают, чем люди семейные", — заявила Мвенья Мубанга (Mwenya Mubanga) из университета Упсалы (Швеция).

    Собак долгое время считали своеобразными биороботами, чьи основные цели — поиск пищи и размножение. Владелец для них в таком случае — просто кормушка, а не другое живое существо. Сравнительно недавно эти представления начали подвергать критике. Многие психологи и биологи считают, что общение с человеком само по себе играет важную роль в жизни собак.

    К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки понимают интонации, а также смысл слов, с которыми к ним обращаются хозяева; что они общаются с людьми не только ради еды, но и для получения внимания и позитивных эмоций; что они умеют распознавать эмоции людей. Вдобавок собаки способны запоминать ненужную информацию и использовать ее при общении с хозяином.

    Мубанга и ее коллеги раскрыли еще одно необычное качество этих животных, пытаясь понять, как жизнь рядом с ними может влиять на здоровье и психику человека. Для этого ученые проанализировали результаты наблюдений за состоянием сердца и сосудов примерно 3,4 миллиона шведов, которые правительство Швеции ведет с 2001 года по сегодняшний день.

    Собака породы бигль, архивное фото
    flickr.com/Daniel Flathagen
    Из Винницы. Маразм года: миллиарды заработают на собаках и кошках

    У всех участников этого проекта, как отмечает Мубанга, к моменту начала наблюдений не было сердечных и других серьезных болезней, что помогло ученым проверить, как появление питомца в доме могло повлиять на кровеносную систему и на вероятность преждевременной смерти человека.

    Оказалось, что собаки действуют на человека исключительно позитивно — их владельцы умирали значительно реже и позже, чем те, у кого домашних питомцев не было. Интересно, что сила этого эффекта зависела не только от стиля жизни самого хозяина собаки, но и от ее породы: владельцы охотничьих собак жили в среднем дольше, чем хозяева декоративных и "городских".

    Пока непонятно, с чем именно связан подобный эффект, однако ученые предполагают, что собаки могут улучшать здоровье своих хозяев, "выгуливая" их, а также заставляя чувствовать радость от жизни. 

    "Мы знаем, что для владельцев собак характерен повышенный уровень физической активности. Это может укреплять здоровье их сердца и объяснять наше открытие. С другой стороны, нельзя исключать и то, что на долголетие людей влияет сам процесс общения собакой или ее микрофлора", — заключает Тове Фолл (Tove Fall), коллега Мубанга.

    Ранее ученые сообщили, что употребление кофе может сократить риски сердечных заболеваний и инсульта.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Елена Дьяченко о реинтеграции Донбасса. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Польско-украинские переговоры о снятии моратория на эксгумацию
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор