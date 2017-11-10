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    Ученые выяснили, как алкоголь влияет на способность стать отцом

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    Согласно исследованиям австралийских ученых, алкоголь отрицательно влияет на все уровни мужской репродуктивной системы.
    Продажа алкоголя. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Употребление алкоголя мужчинами отрицательно сказывается на качестве спермы, влияет на рождаемость и может приводить к проблемам со здоровьем у новорожденных, говорится в метаанализе австралийских ученых из Университета Квинсленда, сообщает РИА Новости.

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    Биомедики цитируют недавнее исследование своих соотечественников, в котором утверждается, что алкоголь отрицательно влияет на все уровни мужской репродуктивной системы. Опыты на животных показали, что введение дозы этанола в желудок вызывает повреждение яичек, нанося вред клеткам, необходимым для образования сперматозоидов.

    В свою очередь, исследование итальянских ученых выявило серьезное снижение качества спермы у самцов крыс после введения алкоголя в течение десяти недель. По их данным, концентрация спермы снизилась, а сперматозоиды двигались неправильно, кроме того, ни одно из животных, подвергшихся воздействию алкоголя, не оплодотворило самку, несмотря на подтверждение успешного спаривания.

    Датские ученые, объектом исследования которых стали тысяча молодых людей, выявили снижение качества спермы при употреблении алкогольных напитков пять и более раз в неделю. Кроме того, женщины, чьи партнеры прикладывались к бутылке десять и более раз в неделю перед зачатием, в пять раз чаще сталкиваются с выкидышами.

    Американские ученые, в свою очередь, доказали, что потомство, зачатое при употреблении алкоголя, отличается более легким весом, а также пониженной активностью и способностью к обучению.

    Авторы исследования надеются поднять осведомленность среди мужского населения об их ответственности за успешную беременность, роды и здоровье новорожденных.

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