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    Общество

    Ученые подтвердили пользу кофе для здоровья

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    Как установили ученые в Американской ассоциации сердца, каждая дополнительно выпитая чашка кофе в неделю снижает риск инфаркта на семь процентов, а инсульта — на восемь процентов.
    Кашка с зернами кофе
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Употребление кофе может сократить риски сердечных заболеваний и инсульта, заявили в Американской ассоциации сердца.

    Кофе с потрясающей пенкой
    My cofi, facebook
    Когда бариста художник. На Тайване варят кофе с поражающей воображение пенкой

    Каждая дополнительно выпитая чашка кофе в неделю снижает риск инфаркта на семь процентов, а инсульта — на восемь процентов, говорится в исследовании ученых, результаты которого опубликованы на сайте EurekAlert.

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    Специалисты пришли к такому выводу с помощью машинного обучения, использующего долгосрочное Фрамингемское исследование, которое включает в себя информацию о рационе питания людей и состоянии их сердечно-сосудистой системы.

    Далее ученые сравнили данные с результатами традиционных анализов и нашли связь между употреблением кофе и низким риском инфаркта и инсульта.

    Ранее генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что украинцам не стоит ждать снижения цен на чай и кофе, несмотря на то, что с 1 января 2018 года в рамках соглашения Украина — ЕС уменьшаются ставки ввозных пошлин в страну на некоторые продукты питания и товары, произведенные в странах Евросоюза.

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