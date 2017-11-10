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    Ученые нашли способ быстрого похудения

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    Сотрудники Йельского Университета изучили действие режима питания, рекомендованного пациентам с сахарным диабетом второго типа для быстрого уменьшения концентрации глюкозы в крови. Отмечается, что при его соблюдении больному также удастся быстро сбросить вес.
    Пирожные. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Ученые обнаружили три ключевых процесса, которые происходят в организме после перехода на низкокалорийную диету. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

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    Сотрудники Йельского Университета изучили действие режима питания, рекомендованного пациентам с сахарным диабетом второго типа для быстрого уменьшения концентрации глюкозы в крови. Отмечается, что при его соблюдении больному также удастся быстро сбросить вес.

    По результатам клинических испытаний на животных, выяснилось, что при этой диете в печени происходит снижение конверсии лактата и аминокислот в глюкозу, наблюдается падение скорости превращения гликогена в глюкозу, а также уменьшается количество жира, из-за чего улучшается чувствительность печени к инсулину.

    Ученые также планируют проанализировать соответствующие процессы у людей. Специалисты подчеркивают, что при получении аналогичных данных они смогут разработать более эффективные препараты, которые будут давать результат независимо от диеты и без хирургического вмешательства.

    Ранее сообщалось, что самая тяжелая женщина в мире египтянка Иман Ахмад Абдулати после пяти недель лечения в Индии похудела на 140 килограмм.

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