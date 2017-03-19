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    Самая тяжелая женщина в мире похудела на 140 кг за 5 недель

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    В конце прошлого года на случай Абдулати обратил внимание мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии, и вызвался помочь женщине.
    Иман Ахмад Абдулати
    islamdag.ru

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Самая тяжелая женщина в мире египтянка Иман Ахмад Абдулати после пяти недель лечения в Индии похудела на 140 килограмм, сообщает агентство PTI.

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    О трагической истории египтянки сообщил в октябре телеканал Al Arabiya. Доктора описывают состояние 36-летней жительницы Александрии как "слоновую болезнь" и "порок желез". Женщина пережила инсульт и прикована к постели. В конце прошлого года на случай Абдулати обратил внимание мумбайский врач Муффазал Лакдавала, специализирующийся на бариатрической и лапароскопической хирургии, и вызвался помочь женщине. Иман была доставлена в Индию специальным бортом 11 февраля.

    Ранее сообщалось, что 7 марта Иман перенесла операцию, которая сокращает размер желудка на 15% от его изначального размера. Врачи также удалили крупную часть жира и сократили ее способность потребления продуктов питания.

    "Текущий вес Иман составляет 358 килограмм", — цитирует агентство заявление клиники Saifee Hospital в индийском Мумбаи, где находится пациентка.

    Египтянка в настоящее время находится на специальной диете: каждые два часа ее кормят через трубку малосолевым протеиновым коктейлем, замешанном на соевом молоке. В день Иман потребляет около 1,8 тысячи калорий. Кормление через трубку необходимо, поскольку Иман после инсульта сложно глотать.

    Напомним, в прошлом году в ходе национальной переписи населения в Иране был зарегистрирован мужчина в возрасте 134 года, он признан старейшим человеком в стране и вторым в мире.

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