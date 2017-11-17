Чудесное спасение в Венгрии: выжил водитель упавшего с моста грузовика

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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Венгрии в районе Сегеда произошло ДТП, при котором грузовик упал с моста в реку Тиса.

Происшествие случилось возле города Алдьйо неподалеку от границы Венгрии с Сербией и Румынией.

После падения с моста тяжелая машина застряла на берегу реки в 10-15 метрах от воды.

Сообщается, что несмотря на тяжкие последствия ДТП, водителю грузовика удалось выжить. С тяжелыми травмами он доставлен в местную больницу.