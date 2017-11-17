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    Чудесное спасение в Венгрии: выжил водитель упавшего с моста грузовика

    (обновлено: )3010
    В Венгрии грузовик протаранил ограждение моста и упал на берег реки Тиса, однако шофер смог выжить.
    Грузовик упал с моста в Тису
    Scongrad Hir

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. В Венгрии в районе Сегеда произошло ДТП, при котором грузовик упал с моста в реку Тиса.

    На трассе Киев-Чоп горит грузовик с новенькими джипами
    Канал Оксана на youtube
    На трассе Киев-Чоп горит грузовик с новыми джипами. Кадры с места ЧП

    Происшествие случилось возле города Алдьйо неподалеку от границы Венгрии с Сербией и Румынией.

    После падения с моста тяжелая машина застряла на берегу реки в 10-15 метрах от воды.

    Сообщается, что несмотря на тяжкие последствия ДТП, водителю грузовика удалось выжить. С тяжелыми травмами он доставлен в местную больницу.

    Напомним, в Киеве 16 ноября на проспекте Лобановского грузовик с отказавшими тормозами вылетел на дорогу и столкнулся с другими авто. В результате масштабной аварии пострадали два человека, были разбиты шесть машин.
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