В Киеве автомобиль с ребенком вылетел с моста

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В Киеве автомобиль "Хонда", который двигался по развязке на Выдубичах, вылетел с моста и упал вниз, сообщает на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

"ДТП с пострадавшими в Киеве на Выдубичах: водитель "Хонда" с ребенком в салоне на мокрой дороге на развязке превысил скорость и упал вниз", — говорится в сообщении.

Отец и ребенок пострадали в результате аварии и были госпитализированы медиками скорой помощи.

На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.

dtp.kiev.ua В Киеве автомобиль "Хонда" вылетел с моста

dtp.kiev.ua В Киеве автомобиль "Хонда" вылетел с моста

Ранее в Киеве на пересечении проспекта Бандеры и Оболонского проспекта произошло крупное ночное ДТП с пострадавшими. Столкнулись 4 автомобиля — Subaru, Audi, Chevrolet и Mitsubishi.