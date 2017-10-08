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    Киев

    В Киеве автомобиль с ребенком вылетел с моста

    (обновлено: )7901
    Отец и ребенок пострадали в результате аварии и были госпитализированы медиками скорой помощи. На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.
    В Киеве автомобиль Хонда вылетел с моста
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. В Киеве автомобиль "Хонда", который двигался по развязке на Выдубичах, вылетел с моста и упал вниз, сообщает на своей странице в Facebook dtp.kiev.ua.

    "ДТП с пострадавшими в Киеве на Выдубичах: водитель "Хонда" с ребенком в салоне на мокрой дороге на развязке превысил скорость и упал вниз", — говорится в сообщении.

    Отец и ребенок пострадали в результате аварии и были госпитализированы медиками скорой помощи.

    На месте работает полиция и следственно-оперативная группа.

    dtp.kiev.ua
    В Киеве автомобиль "Хонда" вылетел с моста
    dtp.kiev.ua
    В Киеве автомобиль "Хонда" вылетел с моста

    Ранее в Киеве на пересечении проспекта Бандеры и Оболонского проспекта произошло крупное ночное ДТП с пострадавшими. Столкнулись 4 автомобиля — Subaru, Audi, Chevrolet и Mitsubishi.

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