Оборонный бюджет США, включающий помощь Киеву, направлен на подпись Трампу

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Сенат США вслед за палатой представителей принял по упрощенной процедуре и направил на подпись президенту Дональду Трампу оборонный бюджет на 2018 год, предусматривающий среди прочего военную помощь Украине на 350 миллионов долларов и выделение 4,6 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе.

Бюджет объемом в 692 миллиарда долларов предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.

Также бюджет предполагает ряд мер, связанных с Россией. В частности, он выделяет 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную на сдерживание России.

Законопроект также продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны и обязывает Трампа доложить конгрессу о любых возможных договоренностях с Россией по урегулированию в Сирии.

Конгресс США намерен обязать президента сообщать о российских чиновниках, против которых нужно вводить санкции за "нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД). Кроме того, 58 миллионов долларов выделяются на разработку ракеты наземного базирования, которая, по утверждению конгресса, не должна нарушать договор. США и Россия обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД.

Кроме того, от Трампа требуют разработать санкции на случай нарушения Россией Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Конгресс не поясняет свою позицию насчет того, нарушает Россия договор или нет.