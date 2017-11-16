В Варшаве намерены снести сталинскую высотку как символ СССР

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Сталинскую высотку в центре Варшавы, в которой располагается Дворец культуры и науки, необходимо снести как "символ советского господства в Польше", считает министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Блащак.

По мнению министра, здание "является символом российского, советского господства в Польше". "После обретения независимости, 99 лет назад, на нынешней площади Пилсудского стояла церковь, которая была разобрана, потому что тогда представляла собой символ господства России в Варшаве", — заявил Блащак в эфире Польского радио.

Он отметил, что такие символы важны, потому что формируют отношение, особенно молодых людей, к истории. С этим же связано переименование улиц в Варшаве в рамках декоммунизации, добавил министр.

В свою очередь замглавы Минобороны Польши Бартош Ковнацкий в эфире радиостанции Zet заявил, что армия могла бы справиться с разрушением высотки. "Снос Дворца был бы прекрасным подарком на 100-летие независимости", — сказал он.

На вопрос о том, могут ли военные саперы взорвать Дворец культуры, замминистра ответил утвердительно, отметив, что это было бы "прекрасное учение, прекрасная тренировка" для польских солдат. "Если только будет разрешение это сделать, мы можем взять на себя эту задачу, не будет проблем", — добавил он.

Комментируя тот факт, что высотка внесена в реестр памятников, Ковнацкий отметил, что здание надо считать памятником "советской оккупации в Польше".

Строительство Дворца культуры и науки в Варшаве — дар СССР братскому польскому народу. Все вопросы финансирования и проектирования легли на Советский Союз, который не требовал ничего взамен. Согласно официальным данным, идея строительства высотки принадлежала лично Иосифу Сталину и была озвучена во время визита в Варшаву Вячеславом Молотовым в 1951 году. Дворец культуры и науки был торжественно открыт в 1955 году. Помимо прочего, в здании были расположены центр польско-советской дружбы, Институт общественных наук, редакции издательств классиков марксизма-ленинизма, а также самая высотная в стране смотровая площадка — на 30-м этаже.

ru.wikipedia.org Сталинская высотка в Варшаве

В настоящее время собственником здания является варшавская ратуша, а на месте некогда идеологических помещений расположены офисы, турфирмы, несколько театров, магазины, рестораны, представительства научных институтов, вузы, здесь проводятся выставки и конференции, некоторое время функционировало казино.

В 2015 году советской высотке в центре Варшавы исполнилось 60 лет. В польской столице регулярно возникают споры о том, какая судьба ждет самое высокое в стране здание — стоит ли продолжать тратить огромные средства на ее обслуживание, отстающее от современных норм, или символ Советского Союза стоит снести и использовать площадь по-другому.

За снос здания в свое время активно выступал занимавший ранее пост главы МИД Польши Радослав Сикорский. В 2008 году он утверждал, что на месте Дворца нужно засеять траву и выкопать пруд — по его мнению, он "принес бы жителям Варшавы больше пользы". В 2009 году министр пытался увязать снос здания с юбилеем падения Берлинской стены, а в 2012 году вновь напоминал о возможности создания на этом месте Центрального парка Варшавы, ссылаясь на неэкономичность здания, потребляющего слишком много энергии, а также дорогостоящий капитальный ремонт.

Тем не менее, все подобные заявления сталкиваются с польскими законами: в 2007 году здание было внесено в реестр памятников.