Сталин оказался популярнее Пушкина и Путина - опрос

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Россияне считают Иосифа Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные "Левада-центра".

По данным опроса, Сталин опередил в рейтинге выдающихся личностей даже писателя Александра Пушкина и президента Владимира Путина. Пушкин был в списке начиная с 1989 года, когда опрос проводился впервые, а Путин попал в тройку лидеров впервые.

Социологи предложили россиянам выбрать наиболее влиятельную историческую личность. Первое место в этом списке досталось советскому лидеру Иосифу Сталину, самым выдающимся человеком в истории его считают 38% респондентов.

Второе место разделили президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Так ответили 34% опрошенных.

Кроме того, в рейтинг попали император Петр I, космонавт Юрий Гагарин, полководцы Георгий Жуков и Михаил Кутузов, поэт Сергей Есенин.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что у него сложное отношение к деятельности советского генсека Иосифа Сталина.