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    Россия

    Сталин оказался популярнее Пушкина и Путина - опрос

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    Социологи предложили россиянам выбрать наиболее влиятельную историческую личность. Первое место в этом списке досталось советскому лидеру Иосифу Сталину, самым выдающимся человеком в истории его считают 38% респондентов.
    Сталин. Архивное фото
    RIA News Иван Шагин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Россияне считают Иосифа Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные "Левада-центра".

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    По данным опроса, Сталин опередил в рейтинге выдающихся личностей даже писателя Александра Пушкина и президента Владимира Путина. Пушкин был в списке начиная с 1989 года, когда опрос проводился впервые, а Путин попал в тройку лидеров впервые.

    Социологи предложили россиянам выбрать наиболее влиятельную историческую личность. Первое место в этом списке досталось советскому лидеру Иосифу Сталину, самым выдающимся человеком в истории его считают 38% респондентов.

    Второе место разделили президент России Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Так ответили 34% опрошенных. 

    Кроме того, в рейтинг попали император Петр I, космонавт Юрий Гагарин, полководцы Георгий Жуков и Михаил Кутузов, поэт Сергей Есенин.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что у него сложное отношение к деятельности советского генсека Иосифа Сталина.

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