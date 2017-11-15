Каждый четвертый житель Земли дает взятки - исследование

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КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Каждый четвертый житель Земли давал взятку в течение последних 12 месяцев, свидетельствуют результаты исследования международной организации Transparency International, которая финансируется правительствами западных стран.

Организация выпустила исследование "Барометр мировой коррупции". В ходе исследования были опрошены более 162 тысяч человек, проживающих в 119 странах, территориях и регионах по всему миру. Опрос проводился с марта 2014 года по январь 2017 года.

Каждый четвертый опрошенный сообщил, что давал взятку в течение последних 12 месяцев для "получения доступа к государственным услугам". Кроме того, респонденты ответили на вопрос об их отношении к тому, как правительства их стран борются с коррупцией — 57% оказались недовольны действиями властей, 30% одобрили их.

При этом более половины жителей Земли, в особенности молодые люди, считают, что простые жители могут изменить положение дел в вопросе коррупции. В Бразилии этот показатель наиболее высокий — 83%, в Коста-Рике, Гренландии, Парагвае, Португалии — 82%. В Украине, в Чехии, в Белоруссии, напротив, наиболее низкий — 14%, 12% и 10% соответственно.

Среди наиболее коррумпированных социальных групп респонденты назвали полицейских и избираемых чиновников (36%), наименее — религиозных лидеров (18%).

Transparency International основана в 1993 году бывшим региональным директором Всемирного банка Петером Эйгеном. Финансируется в основном за счет дотаций правительств США, в частности — Агентства международного развития (USAID), Германии, Великобритании, Европейской комиссии, а также средств негосударственных фондов, таких как Национальный фонд за демократию (США) и Фонд Сороса.