Генпрокуратура сообщила о задержании на взятке руководства Винницкой таможни

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Управление "К" Службы безопасности Украины задокументировало причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическому сбору финансового вознаграждения за оформление товаров без полной уплаты налогов, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

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"Во время сбора очередной мзды для руководства задержан работник таможни. По месту жительства его брата выявлено 114 тысяч долларов в пакетах с названиями обществ, которые проводили незаконные экспортно-импортные операции", — написал генпрокурор.

Также, по его словам, следствие отрабатывает информацию о причастности руководства ГФС Винницкой области к "крышеванию" незаконного экспорта орехов.

"Реакция руководства ГФС Украины на спецоперацию — правильная: закон один для всех. Решение суда — привычное: вместо 3 миллионов гривень назначено 160 тысяч гривень залога", — добавил Луценко.

Ранее сообщалось, что в Волынской области задержали двух адвокатов на получении взятки в размере 2000 долларов и более 5000 грн.