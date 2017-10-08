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    Генпрокуратура сообщила о задержании на взятке руководства Винницкой таможни

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    По словам генерального прокурора Юрия Луценко, следствие отрабатывает информацию о причастности руководства ГФС Винницкой области к "крышеванию" незаконного экспорта орехов.
    Генпрокуратура сообщила о задержании на взятке руководства Винницкой таможни
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Управление "К" Службы безопасности Украины задокументировало причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическому сбору финансового вознаграждения за оформление товаров без полной уплаты налогов, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

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    "Во время сбора очередной мзды для руководства задержан работник таможни. По месту жительства его брата выявлено 114 тысяч долларов в пакетах с названиями обществ, которые проводили незаконные экспортно-импортные операции", — написал генпрокурор.

    Также, по его словам, следствие отрабатывает информацию о причастности руководства ГФС Винницкой области к "крышеванию" незаконного экспорта орехов.

    "Реакция руководства ГФС Украины на спецоперацию — правильная: закон один для всех. Решение суда — привычное: вместо 3 миллионов гривень назначено 160 тысяч гривень залога", — добавил Луценко.

    Ранее сообщалось, что в Волынской области задержали двух адвокатов на получении взятки в размере 2000 долларов и более 5000 грн.

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