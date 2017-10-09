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    Общество

    В Одесской области на взятке попались сотрудник прокуратуры и депутат

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    По информации источников, заместитель прокурора Измаильской местной прокуратуры и депутат Одесского областного совета вымогали у частного предпринимателя взятку в сумме 40 тысяч долларов.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Одесской области правоохранители задержали при получении крупной взятки прокурора и депутата Одесского областного совета.  Как сообщил представитель прокуратуры Одесской области, сотрудники правоохранительных органов Киева задержали заместителя прокурора Измаильской местной прокуратуры и депутата Одесского областного совета. 

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    По предварительным данным, подозреваемые вымогали у частного предпринимателя взятку в сумме 40 тыс. долл. По данным источника, в спецоперации принимали участие сотрудники СБУ.

    "По некоторым данным, сейчас задержанных злоумышленников этапируют в Киев", — сказал источник.

    Официально правоохранители пока данный инцидент не комментируют.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что управление "К" Службы безопасности Украины задокументировало причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическому сбору финансового вознаграждения за оформление товаров без полной уплаты налогов.

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