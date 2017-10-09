В Одесской области на взятке попались сотрудник прокуратуры и депутат

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Одесской области правоохранители задержали при получении крупной взятки прокурора и депутата Одесского областного совета. Как сообщил представитель прокуратуры Одесской области, сотрудники правоохранительных органов Киева задержали заместителя прокурора Измаильской местной прокуратуры и депутата Одесского областного совета.

По предварительным данным, подозреваемые вымогали у частного предпринимателя взятку в сумме 40 тыс. долл. По данным источника, в спецоперации принимали участие сотрудники СБУ.

"По некоторым данным, сейчас задержанных злоумышленников этапируют в Киев", — сказал источник.

Официально правоохранители пока данный инцидент не комментируют.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что управление "К" Службы безопасности Украины задокументировало причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическому сбору финансового вознаграждения за оформление товаров без полной уплаты налогов.