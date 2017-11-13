Шесть моряков судна Demeter освобождены из плена пиратов - МИД Украины

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Шесть членов экипажа судна Demeter, среди которых был украинец, освобождены из плена пиратов, сообщили в понедельник в консульском департаменте МИД Украины.

В конце октября пираты пробрались на морской контейнеровоз Demeter и похитили шестерых членов экипажа, включая капитана судна.

По данным СМИ, судно принадлежит гамбургской судоходной компании Peter Döhle Schiffahrts-KG и зарегистрировано в Либерии.

Смотрите также: Неудачный захват судна, или Как сомалийские пираты стали мишенями

"Похищенный пиратами украинец и еще пятеро членов экипажа судна Demeter освобождены. Это стало возможным благодаря скоординированным действиям судоходной компании, служб безопасности и дипломатов", — говорится в сообщении.

В начале 2017 года один гражданин Украины и семь граждан России были отпущены из нигерийского плена.