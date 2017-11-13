наверх
13.11.201712:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Шесть моряков судна Demeter освобождены из плена пиратов - МИД Украины

    (обновлено: )45
    Сухогруз, который принадлежит немецкой компании, был захвачен в конце октября. Шесть членов экипажа были похищены.
    Судно Demeter, захваченное пиратами
    Фото marinetraffic.com

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости. Шесть членов экипажа судна Demeter, среди которых был украинец, освобождены из плена пиратов, сообщили в понедельник в консульском департаменте МИД Украины.

    В конце октября пираты пробрались на морской контейнеровоз Demeter и похитили шестерых членов экипажа, включая капитана судна.

    По данным СМИ, судно принадлежит гамбургской судоходной компании Peter Döhle Schiffahrts-KG и зарегистрировано в Либерии.

    Смотрите также: Неудачный захват судна, или Как сомалийские пираты стали мишенями

    "Похищенный пиратами украинец и еще пятеро членов экипажа судна Demeter освобождены. Это стало возможным благодаря скоординированным действиям судоходной компании, служб безопасности и дипломатов", — говорится в сообщении.

    В начале 2017 года один гражданин Украины и семь граждан России были отпущены из нигерийского плена.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор