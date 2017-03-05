Украинский и российские моряки освобождены из плена нигерийских пиратов

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Один гражданин Украины и семь граждан России отпущены из нигерийского плена, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай.

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Сообщается, что сейчас они находятся в аэропорту Франкфурта, в ближайшие сутки они прилетят домой.

"Все моряки счастливы. За них боролись совместными усилиями МИД РФ и компании, которые их нанимали. Моряки счастливы, что их ждали и за них переживали. Сегодня — завтра они прибудут в Крым", — отметил правозащитник.

Напомним, в феврале 2017 года гражданское судно, на котором находились украинский и российские моряки, было захвачено нигерийскими пиратами. Моряков высадили с корабля и отвезли в пиратский лагерь на берегу.

Компания-владелец судна "BBC Caribbean" вела сложные переговоры с пиратами и договорилась об освобождении экипажа.