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    Украинский и российские моряки освобождены из плена нигерийских пиратов

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    На данный момент освобожденные моряки из Украины и России находятся в аэропорту Франкфурта, но уже в ближайшие сутки они собираются прилететь домой.
    Освобождение захваченного пиратами судна. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Один гражданин Украины и семь граждан России отпущены из нигерийского плена, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека города Севастополя Павел Буцай.

    Флаг Нигерии
    Из открытых источников
    У берегов Нигерии пираты захватили в плен семь моряков РФ и одного украинца

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    Сообщается, что сейчас они находятся в аэропорту Франкфурта, в ближайшие сутки они прилетят домой. 

    "Все моряки счастливы. За них боролись совместными усилиями МИД РФ и компании, которые их нанимали. Моряки счастливы, что их ждали и за них переживали. Сегодня — завтра они прибудут в Крым", — отметил правозащитник.

    Напомним, в феврале 2017 года гражданское судно, на котором находились украинский и российские моряки, было захвачено нигерийскими пиратами. Моряков высадили с корабля и отвезли в пиратский лагерь на берегу.

    Компания-владелец судна "BBC Caribbean" вела сложные переговоры с пиратами и договорилась об освобождении экипажа.

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