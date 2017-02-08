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    Пираты похитили украинца и семь россиян в Нигерии

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    По данным посольства РФ в Нигерии, в территориальных водах этой страны произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean". Обстоятельства инцидента устанавливаются.
    Пираты. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Гражданин Украины и семь россиян похищен в результате пиратского нападения на судно в территориальных водах Нигерии, сообщает посольство РФ в этой стране.

    "В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно "BBC Caribbean", — говорится в Twitter дипмиссии.

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    "С борта подвергшегося пиратскому нападению судна "BBC Caribbean" похищены семь граждан России и гражданин Украины", — отмечается нем.

    В посольстве отметили, что дипмиссия обратилась к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных.

    Ранее сообщалось о захвате россиянина нигерийскими пиратами.

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