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    Число жертв удара ВВС Нигерии выросло до 236 – СМИ

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    Согласно информации главы района Кала-Бальге, люди, собственноручно хоронившие погибших, похоронили 234 убитых. Позднее двое из ранее эвакуированных скончались.
    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    MSF/Handout via Reuters

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Количество жертв ошибочного удара военного самолета ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны, предположительно, выросло до 236 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

    Армия Нигерии по ошибке разбомбила лагерь беженцев в районе Ранн
    MSF/Handout via Reuters
    Истребитель по ошибке разбомбил лагерь беженцев в Нигерии: более 100 жертв

    Ранее организация "Врачи без границ" (MSF) подтвердила гибель по меньшей мере 90 человек.

    "Согласно тому, что мне сказали люди, собственноручно хоронившие погибших, они похоронили 234 убитых. Позднее мне сообщили, что двое из ранее эвакуированных скончались", — сказал глава района Кала-Бальге.

    Во вторник представитель нигерийской армии генерал Лаки Ирабор заявил, что в ходе миссии против боевиков радикальной группировки "Боко Харам" самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб, в результате инцидента несколько человек погибли. По его словам, в результате бомбардировки были ранены представители гуманитарных служб, в том числе пострадали несколько нигерийцев, работавших на организацию "Врачи без границ" и Международный комитет Красного Креста. Точное число погибших и пострадавших он не сообщил.

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