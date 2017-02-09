Все члены команды захваченного пиратами судна BBC Caribbean живы - капитан

КИЕВ, 9 фев – РИА Новости Украина. Все члены команды захваченного нигерийскими пиратами судна, среди которых есть гражданин Украины, живы, сообщил капитан корабля. Эти данные РИА Новости передал отец мурманского моряка Игорь Рябой, сын которого Сергей Гусаров также оказался в плену.

"Дочке был звонок из компании, что капитан выходил на связь – ему дали позвонить. Сказал, что все живы-здоровы, содержание нормальное, просили родственников не волноваться", — сказал Рябой.

Инцидент произошел 5 февраля примерно в 120 морских милях к западу-юго-западу от острова Бонни, в Гвинейском заливе. Пираты на моторной лодке открыли огонь по судну. Захваченное судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой кампании, шло из Камеруна в Гану. Как сообщили в российском посольстве в Нигерии, прилагаются усилия по установлению местонахождения похищенных моряков. Министерства иностранных дел России и Украины подтвердили захват своих граждан в водах Нигерии и заявили, что принимают меры по их освобождению.

По словам отца моряка, одной из главных проблем стало отсутствие информации – родственникам сообщили только о захвате. "Сказали, что экипаж (оставшийся) ушел из Гвинейского залива, идут в Лас-Пальмас. А наши парни – их, как обычно куда-то завезли, наверное, по речке – сидят в дебрях", — сказал Игорь Рябой.

Сергею Гусарову исполнилось 28 лет 4 февраля. Как рассказал его отец, в последний раз сестра Сергея связывалась с моряком 5-го февраля утром.

Министерства иностранных дел Украины и РФ подтвердили захват своих граждан в водах Нигерии и заявили, что принимают меры по их освобождению.