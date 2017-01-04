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"Дэдпул" стал самым загружаемым с пиратских сайтов в 2016 году

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Как сообщается, второе и третье места заняли фильмы "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Первый мститель: Противостояние". Также в рейтинге присутствуют "Звездные войны: Пробуждение силы" и обе части "Дня независимости".
П/к и фотоколл актера фильма Дэдпул Райана Рейнольдса
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Фантастический фильм "Дэдпул" назван самым скачиваемым с пиратских торрентов по всему миру в 2016 году, сообщает Time.

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Второе и третье места заняли фильмы "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и "Первый мститель: Противостояние".

Также в рейтинге присутствуют такие фильмы, как "Звездные войны: Пробуждение силы" и обе части "Дня независимости".

Напомним, "Ла-ла Ленд" стал лучшим фильмом года по версии американских кинокритиков.

 

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