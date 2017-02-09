У берегов Нигерии пираты захватили в плен семь моряков РФ и одного украинца

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РИА Новости Украина

Пираты захватили семерых российских моряков и одного гражданина Украины в результате разбойного нападения на грузовое судно BBC Caribbean у берегов Нигерии.

Инцидент произошел 5 февраля примерно в 120 морских милях к западу-юго-западу от острова Бонни, в Гвинейском заливе. Пираты на моторной лодке открыли огонь по судну. Захваченное судно BBC Caribbean, принадлежащее немецкой кампании, шло из Камеруна в Гану. Как сообщили в российском посольстве в Нигерии, прилагаются усилия по установлению местонахождения похищенных моряков, пишут РИА Новости.

Представитель группы компаний Briese Раймонд Фиш в среду подтвердил, что в результате нападения пиратов на судно BBC Caribbean в территориальных водах Нигерии было похищено 8 человек: 7 россиян и один гражданин Украины.

Согласно информации на сайте Briese, BBC Caribbean — это многоцелевое двухпалубное судно 2008 года постройки.

По словам представителя группы компаний Briese, судно BBC Caribbean направлялось из Камеруна в Гану.

"Пятого февраля около 10:00 местного времени судно BBC Caribbean было атаковано пиратами на расстоянии примерно 120 морских миль к западу-юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе, судно шло без груза из города Дуала, Камерун, в город Тема, Гана", — сообщил Фиш.

В МИД РФ подтвердили, что пираты в Нигерии захватили в плен граждан России.

"Наши дипломаты в Нигерии находятся в контакте с нигерийскими властями и представителями судовладельца с целью установления местонахождения и скорейшего безопасного освобождения моряков", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Украины также подтвердили захват украинца с судна BBC Caribbean в водах Нигерии, украинские консулы принимают меры для его освобождения.

"Консулы в Гамбурге и Нигерии принимают меры по освобождению захваченного гражданина Украины — члена экипажа судна BBC Caribbean", — сообщил консульский департамент МИД Украины в Twitter.

Захваты моряков у берегов в Нигерии не редкость. 23 февраля 2016 года пираты захватили судно французской компании MV Bourbon, обсуживающее нефтяные месторождения. ВМС Нигерии провели спасательную операцию по освобождению захваченного судна, однако пиратам удалось захватить двух членов экипажа. Одним из заложников оказался гражданин России.

25 марта 2016 года МИД РФ сообщил об освобождении россиянина. Моряк Иван Рудный рассказал, что содержался в плену в Нигерии в джунглях, в хижине, откуда невозможно было убежать.

В начале февраля 2016 года группа боевиков в Нигерии атаковала танкер MT Leon Dias, взяв в заложники двух россиян. Позже заложников удалось освободить.

30 января 20 16 года в нейтральных водах Атлантического океана на расстоянии 100 морских миль от берега Нигерии группа из 13 человек, угрожая оружием, совершила пиратское нападение на принадлежащий судоходной компании Leon Shipping танкер Leon Dias, следовавший с дизельным топливом из морского порта Ломе (Того) в морской порт Бата (Экваториальная Гвинея). На борту танкера, шедшего под флагом Либерии с портом приписки Монровия, находился 21 член экипажа. С целью выкупа пираты захватили в заложники пять членов экипажа танкера, в том числе 60-летнего гражданина России, и покинули судно. Позже судовладелец передал требуемый выкуп, и заложники были освобождены.