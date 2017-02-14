МИД: захватившие в Нигерии судно с украинцем пираты выдвинули требования

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Пираты, захватившие судно "BBC Carribean" в Нигерии, среди членов экипажа которого один гражданин Украины, выдвинули свои требования, сообщил УНИАН начальник консульского управления обеспечения департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, уполномоченные вести переговоры установили контакт с группой похитителей экипажа судна.

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"Группа похитителей, то есть пиратов, обнародовала свои требования и сообщила об удовлетворительном состоянии членов экипажа", — сказал Кирилич.

В то же время он не назвал эти требования, отметив, что "чрезмерная детализация дела может повредить ее ожидаемой перспективе".

"Судовладелец сформировал опытную группу переговорщиков, которые контактируют в закрытом режиме с пиратами и, собственно, согласовывают модальности, перспективы и возможности освобождения членов экипажа", — сказал Кирилич.

Нападение на судно "BBC Caribbean" произошло 5 февраля примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке, открыли стрельбу и взяли судно на абордаж. Восемь членов экипажа — семь россиян и один украинец — оказались в плену. Про россиян известно, что трое из них из Севастополя, еще один — из Мурманска. При этом сам корабль не был захвачен пиратами — с оставшимися восемью членами экипажа он "направляется в безопасное место", заявила группа компаний Briese.

Министерства иностранных дел России и Украины подтвердили захват своих граждан в водах Нигерии и заявили, что принимают меры по их освобождению. Следственный комитет России по факту нападения пиратов начал доследственную проверку.