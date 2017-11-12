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    Трамп: странные вещи случаются, могу стать другом Ким Чен Ыну

    (обновлено: )37
    Трампа просили прокомментировать его иронический твит, где он возмутился тем, что Ким Чен Ын назвал его "старым" и заявил, что он, Трамп, никогда бы не называл северокорейского лидера "низеньким или толстым".
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы стать другом северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Встреча Путин-Трамп. Мяч на стороне президента РФ

    "Такая возможность всегда есть. Странные вещи случаются в жизни. Это было бы странно, но это возможно", — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Трансляцию пресс-конференции ведет сайт Белого дома.

    Трампа просили прокомментировать его иронический твит, где он возмутился тем, что Ким Чен Ын назвал его "старым" и заявил, что он, Трамп, никогда бы не называл северокорейского лидера "низеньким или толстым".

    Трамп добавил, что "пытается стать другом" Ким Чен Ыну.

    Между двумя лидерами уже неоднократно происходили заочные перебранки, в том числе с угрозой применения оружия.

    Ранее Трамп заявил, что дружественная позиция России по отношению к США была бы полезна всему миру.

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