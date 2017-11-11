Встреча Путин-Трамп. Мяч на стороне президента РФ

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Ожидаемая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме с утра пятницы оказалась под угрозой. Секретарь Белого дома Сара Сандерс неожиданно сообщила, что формальная встреча президентов не состоится. По словам Сандерс, формальную встречу не удастся организовать из-за плотного рабочего графика президента США. Не было ясности и с российской стороны.

"Протокольные службы продолжают обсуждение возможности полноценной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме, но лидеры так или иначе пообщаются", — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что по поводу встречи от американских коллег поступает противоречивая информация.

Тем не менее, уже вечером по местному времени стало понятно, что общение все же состоится. Владимир Путин и Дональд Трамп заняли места на церемонии фотографирования рядом друг с другом — американский президент подошел к уже стоявшему там российскому, они поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд улыбались и жали друг другу руки.

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Позже, пересекаясь уже в другой локации, Путин и Трамп снова обменялись рукопожатием, а результатом их краткого общения в кулуарах стало совместное заявление двух президентов по Сирии. В нем политики подтвердили решимость нанести поражение террористической группировке "Исламское государство" в Сирии.

Ничего особенного

Вместе с тем, эксперты считают, что делать какие-то выводы по этим кратковременным встречам "на бегу" пока не стоит. Более заинтересованной в этом общении стороной специалисты называют именно американскую.

"Пока эти встречи ничего не решают, — говорит политолог Михаил Погребинский. — По сути, есть президент Владимир Путин, и сегодня именно он все решает. Есть другой президент, Дональд Трамп, который, наоборот, ничего не решает. Он хочет чего-то хорошего, но не успевает, потому что ему ничего не дают. Рассчитывать на то, что Путин и Трамп о чем-то серьезном договорятся, вряд ли стоит. Трампа поставили в такие условия, что переговорщик из него достаточно плохой".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Михаил Погребинский

В похожем ключе высказался и эксперт-международник Олег Волошин.

"Внутри США идет большая борьба, и, естественно там боятся этой встречи. Да и российской стороне, по сути, нет никакой нужды встречаться и подробно общаться с Трампом. Собственно, зачем? В Сирии ситуация развивается по выгодному РФ сценарию и как раз американцам надо искать точки соприкосновения с Москвой. Для Владимира Путина эти встречи вряд ли что-то добавят", — считает специалист.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин

Все идет по плану

О том, что в "футбольном матче" России и США мяч находится на стороне поля Белокаменной, говорит и политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По его мнению, хозяином ситуации на сегодняшний день является именно российский президент.

Четким сигналом приверженности "Большой сделке" Путина и Трампа эксперт называет совместное решение Палаты представителей и Сената Конгресса уменьшить военную помощь Украине в бюджете Пентагона на 2018 год была с 500 до 350 млн долларов.

"Мало того, половину этой суммы Пентагон сможет использовать только в том случае, если докажет Конгрессу реальные реформы в Украине. А поскольку их нет, то речь идет о военной помощи в размере 150 млн долларов", – написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Мало того, в бюджете Пентагона конкретно прописано: деньги американцев пойдут только на модернизацию армии и оборонительное летальное оружие. Иными словами, на "хаммеры", бронежилеты, радиолокационные станции и так далее. Таким образом, вопрос предоставления Украине летального оружия вроде ПЗРК Javelin окончательно закрыт. Минимум – до конца 2018 года", — подчеркнул Корнейчук.

Эксперт уверен: Трамп четко показывает Путину, что США не будут подпитывать военный конфликт на Донбассе.

"И, с помощью своего оружия, не собираются стать неформальными участниками войны. Поэтому у Путина есть все необходимые аргументы для своего общества, чтобы пояснять успешные переговоры с американцами по Донбассу. В общем, мы имеем очередное подтверждение, что "Большая сделка" идет по намеченному плану", – резюмировал Корнейчук.