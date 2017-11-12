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    Дружба с Россией была бы полезна всему миру - Трамп

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    Путин - Трамп: вьетнамский саммит (124)

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    По словам президента США Дональда Трампа, если Россия будет занимать дружественную позицию - это будет приобретение для всего мира, а также приобретение для США.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Дружественная позиция России по отношению к США была бы полезна всему миру, заявил президент США Дональд Трамп.

    Визит президента РФ В. Путина во Вьетнам для участия в саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Путин и Трамп во Вьетнаме: общение "на ногах" и слово "Украина"

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    "Против России ввели очень тяжелые санкции. Против них ввели санкции на очень высоком уровне. Это произошло совсем недавно. Пришло время излечить потрясенный и надломленный мир", — сказал Трамп на пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Трансляцию пресс-конференции ведет сайт Белого дома.

    "Я считаю, что если Россия будет занимать дружественную позицию вместо того, чтобы (нам) все время бороться с ними, — это будет приобретение для всего мира, а также приобретение, а не недостаток, для нашей страны", — сказал Трамп.

    Президенты России и США в субботу одобрили совместное заявление по Сирии в кулуарах на полях сессии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Документ был согласован главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Согласно документу, Путин и Трамп подтвердили, что Москва и Вашингтон продолжат совместные усилия по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" вплоть до ее полного разгрома.

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