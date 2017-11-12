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    Трамп о "вмешательстве РФ" в американские выборы: верю разведке

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    Президент США напомнил, что мнение о "вмешательстве РФ" в выборы высказали ранее 17 разведывательных служб США, однако подчеркнул, что фактически к такому выводу пришли четыре из них.
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет мнению разведки США по вопросу о "вмешательстве России" в американские выборы в 2016 году.

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    "Он (президент РФ Владимир Путин – ред.) верит, что Россия не вмешивалась в выборы. Что касается того, верю я или нет, то я вместе с нашими (разведывательными — ред.) ведомствами", — сказал американский лидер на совместной пресс-конференции в Ханое с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

    Таким образом Трамп ответил на вопрос, верит ли он Путину, который в ходе встречи с американским лидером накануне заявил, что Россия не вмешивалась в выборы.

    Президент США напомнил, что мнение о "вмешательстве РФ" в выборы высказали ранее 17 разведывательных служб США, однако подчеркнул, что фактически к такому выводу пришли четыре из них. 

    Ранее Трамп после встречи с Путиным сообщил, что президент России вновь заверил его, что РФ не вмешивалась в американские выборы; по словам американского лидера, вся история с "российским вмешательством" — это искусственный барьер для отношений между двумя странами, который поставила оппозиционная Трампу Демократическая партия.

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