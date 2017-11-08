В Китае девушке сделали предложение с множеством iPhone X

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Китае мужчина сделал своей девушке предложение при помощи 25 iPhone X, которые купил и выложил в форме сердца, передает Conectica.

conectica В Китае мужчина сделал своей девушке предложение при помощи 25 iPhone X

Издание сообщает, что молодой разработчик игр оформил предзаказ сразу на 25 гаджетов, получив их 3 ноября этого года — в первый день официальных продаж смартфона на территории Китая.

Получив свои iPhone, мужчина усыпал площадку лепестками роз, и выложил из гаджетов сердце. А центр композиции увенчал коробочкой с кольцом.

Кроме того, он также подключил друзей к своему плану. Именно они и привели ничего не подозревающую девушку к назначенному месту.

pple представила ранее смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук на презентации новинок в Купертино. Новый смартфон, помимо рекордной цены, включает систему разблокировки с распознаванием черт лица, стеклянный корпус с дисплеем в 5,8 дюйма Super RetinaT, беспроводную подзарядку, а также мощный чип Apple A11 Bionic.