В Раде замечен первый iPhone X - СМИ

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Народный депутат Виталий Хомутынник (группа "Видродження") пришел на заседание Верховной Рады во вторник с новым iPhone X, телефоном, который в самой простой комплектации в украинских интернет-магазинах стоит от 1725 долларов (46 495 грн).

Хомутынник не преминул продемонстрировать новый гаджет коллегам по парламенту. В частности, на фото видно, как однопартиец Артем Ильюк с интересом рассматривает телефон Хомутынника, сообщает kp.ua.

kp.ua Нардеп Ильюк с интересом рассматривает телефон Хомутынника

По данным издания, новым iPhone X обзавелся также Александр Фельдман из "Воли народа".

Apple представила ранее смартфон iPhone X, который "задает тон развитию смартфонов на будущее десятилетие", сообщил глава компании Apple Тим Кук на презентации новинок в Купертино. Новый смартфон, помимо рекордной цены, включает систему разблокировки с распознаванием черт лица, стеклянный корпус с дисплеем в 5,8 дюйма Super RetinaT, беспроводную подзарядку, а также мощный чип Apple A11 Bionic.