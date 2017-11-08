Самый дорогой в мире. В Китае выращивают рис по $150 за килограмм

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Редкий вид риса, найденный в поселке Чжэфан города Манг, автономной префектуры Дехун Дай-Цинпо, провинция Юньнань на юго-западе Китая, со средней высотой растения 2,4 метра, продается за 1000 юаней (около 150 долларов США) за килограмм, сообщает China News.

China News В Китае выращивают рис по $150 за килограмм

Помимо своей уникальной высоты этот рис также обладает наилучшими показателями качества, поэтому он использовался императорской семьей в древнем Китае.

Ранее сообщалось, что в Китае в провинции Хубэй 600-летний кусок редкого дерева, который древние мастера специально готовили для создания мебели для императорской семьи, был случайно найден на лесопилке.

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