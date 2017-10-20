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    Гражданина Белоруссии не впустили в Украину из-за рисунков в паспорте

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    В пункте пропуска Новая Рудня за нарушение режима государственной границы был задержан 36-летний житель Гомельской области. В паспорте 36-летнего мужчины одна из страниц была "разукрашена" детскими рисунками.
    На белорусской границе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Гражданина Белоруссии не впустили в Украину из-за детских рисунков в его паспорте, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

    Согласно сообщению, опубликованному на странице ведомства в соцсети Facebook, в пункте пропуска Новая Рудня за нарушение режима государственной границы был задержан 36-летний житель Гомельской области.

    Отмечается, что, выезжая в Украину, мужчина предъявил пограничникам паспорт, в котором одна из страниц была полностью украшена рисунками солнца, леса, дома.

    Facebook Государственный пограничный комитет Беларуси
    Детские рисунки в паспорте гражданина Белоруссии

    Сам мужчина признался, что ранее уже получал предупреждение о необходимости замены паспорта, однако проигнорировал его.

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    В соответствии с законодательством паспорт жителя Калинковичей был изъят, через границу его не пропустили.

    Напомним, в сентябре в Одессе активисты остановили автомобиль из Белоруссии с георгиевской лентой в салоне. 

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