Гражданина Белоруссии не впустили в Украину из-за рисунков в паспорте

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Гражданина Белоруссии не впустили в Украину из-за детских рисунков в его паспорте, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Согласно сообщению, опубликованному на странице ведомства в соцсети Facebook, в пункте пропуска Новая Рудня за нарушение режима государственной границы был задержан 36-летний житель Гомельской области.

Отмечается, что, выезжая в Украину, мужчина предъявил пограничникам паспорт, в котором одна из страниц была полностью украшена рисунками солнца, леса, дома.

Facebook Государственный пограничный комитет Беларуси Детские рисунки в паспорте гражданина Белоруссии

Сам мужчина признался, что ранее уже получал предупреждение о необходимости замены паспорта, однако проигнорировал его.

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В соответствии с законодательством паспорт жителя Калинковичей был изъят, через границу его не пропустили.

Напомним, в сентябре в Одессе активисты остановили автомобиль из Белоруссии с георгиевской лентой в салоне.