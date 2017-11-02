Сбор биоматериалов граждан РФ: факты и риски

VANDERLEI ALMEIDA/AFP

РИА Новости Украина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил слова главы государства Владимира Путина о сборе биоматериалов россиян. Песков пояснил, что информацией о сборе биологического материала разных этносов РФ некими эмиссарами и НПО располагают российские спецслужбы.

Теоретически сбор биоматериала может быть использован для умышленного нанесения вреда, полагают эксперты, при этом расходясь в оценке перспектив таких атак: кто-то полагает, что на практике такие подходы не используются, а кто-то называет крайне острой ситуацию в этой сфере. Парламентарии и эксперты говорят о необходимости контроля ситуации со сбором биоматериала во избежание опасных последствий.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что в России непонятно с какой целью собирают биологический материал представителей различных этносов, пишут РИА Новости.

Комментируя по просьбе журналистов слова президента о сборе некими силами биоматериалов в РФ, Песков пояснил, что эта информация получена от спецслужб. По словам Пескова, спецслужбы России располагают информацией о сборе некоторыми эмиссарами и неправительственными организациями биологического материала представителей разных российских этносов.

"Эта информация по линии специальных служб РФ. Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность, представители неправительственных организаций и других органов. Такие случаи были зафиксированы, и у специальных служб, естественно, у президента эта информация имеется", — сказал Песков журналистам во вторник.

По мнению директора компании Genotek генетика Валерия Ильинского, сбор биологического материала населения РФ требуется для изучения генетического разнообразия этносов, эти исследования проводятся в США. Он рассказал, что, по его информации, на территории РФ есть два центра, в Москве и в Петербурге, которые занимаются сбором биоматериалов самых разных народов России и отправляют их своим коллегам-коллабораторам в США.

"Основная цель этих исследований, судя по тем публикациям, которые появились за последние годы, заключается в изучении генетического разнообразия разных этносов в России, в поиске различий между ними, в том числе и того, какие болезни их поражают, и в описании этих отличий", — сказал Ильинский.

По его словам, в прошлом году вышла большая публикация по этой теме, соавторами которой являются два известных российских генетика, участвовавших в сборе этих биоматериалов. В статье раскрывались различия между 100 разными этносами, проживающими в России и за ее границами.

"Все эксперименты, естественно, проводились на территории США. У нас, к сожалению, такие работы сегодня не проводятся, хотя в теории у нас есть все необходимое оборудование и специалисты для их осуществления. Я, к сожалению, не знаю всех нюансов по финансовой части этих исследований, возможно, что транспортировка образцов в США связана с тем, что у нас не выделяют гранты на проведение таких анализов, а там их дают", — отметил генетик.

Он рассказал, что для российских ученых по непонятным причинам исходные данные исследований о разнообразии этносов недоступны.

"Подобная ситуация является крайне обидной для нас, мы не можем получить информацию, полученную в ходе изучения нас же самих. И поэтому было бы гораздо полезнее, если бы такие исследования проводились в России, тем более что ничто не мешает их осуществлять в тех же объемах, которые характерны для американских проектов… В Европе подобные данные публикуются в открытом доступе фактически сразу после проведения исследований, и у нас в стране они тоже обычно бывают доступны для скачивания из сети. В общем, сложно гадать, с чем связано это нежелание делиться информацией", — подытожил эксперт.

Ильинский также пояснил, что сбор биологического материала человека в теории может проводиться для гипотетической атаки на носителя, но на практике такие подходы не применяются.

"Если говорить гипотетически, то да, данные биоматериалы можно использовать не только для изучения генетического разнообразия этносов, но и любых других исследований. Сейчас это нельзя никак ограничить или запретить. Но с практической точки зрения, я никогда не слышал, чтобы кто-то в мире сегодня занимался разработкой биологического оружия, используя геномные данные… Мне не кажется, что сегодня или завтра эта информация может быть использована для создания биологического оружия, как предполагают некоторые люди", — сказал Ильинский.

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Он отметил, что сегодня мир и наука двигаются очень быстро, поэтому сложно сказать, к чему они придут в ближайшие десять лет.

"В теории можно выявлять определенные маркеры, которые встречаются у представителей одних этнических групп и не встречаются у других, и на них ориентировать те или иные поражающие агенты. К примеру, у примерно 1% жителей Европы есть особые варианты генов, которые делают их устойчивыми к действию ВИЧ, отсутствующие у других народов Земли. В теории подобные вариации можно использовать для гипотетической атаки на их носителей, но на практике подобные подходы не применяются, и я никогда не слышал, чтобы кто-то пытался делать это", — добавил генетик.