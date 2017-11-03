В НБУ заявили о рисках для стабильности гривны

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Формирования больших объемов ликвидности в банковской системе и на счетах правительства могут угрожать стабильности гривны, говорится в заключении Совета Национального банка Украины (НБУ), сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу госрегулятора.

В заключении говорится, что ликвидность банковской системы находится на беспрецедентно высоком уровне. При этом банки вкладывают деньги в депозитные сертификаты Нацбанка и государственные ценные бумаги. Таким образом, общий объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении приближается к размеру депозитного портфеля банков.

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В то же время, как отмечается, Кабмин накопил высокие остатки средств на казначейском счете в НБУ. Кроме того, продолжают размещаться на депозитах банков средства местных бюджетов.

"Такие объемы ликвидности свидетельствуют о формировании "монетарного навеса", который сконцентрирован в банковской системе и государственном секторе. Учитывая состояние денежно-кредитного рынка, расходование средств правительством в течение короткого периода времени, как это традиционно происходило в конце года, может иметь более существенные риски стабильности денежной единицы Украины чем в предыдущие годы", — говорится в сообщении.

Если тенденция к росту объемов кредитования сохранится, это может вызвать увеличение дефицита текущего счета платежного баланса и соответственно отток иностранной валюты из Украины. Это, в свою очередь, может создавать риски стабильности денежной единицы Украины.

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