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    Нацбанк укрепил гривну

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (68)

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    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 октября: доллар - 26,48 гривны, евро - 31,14 гривны и 10 рублей - 4,618 гривны.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на среду, 18 октября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,48 грн/долл.

    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,14. За 10 российских рублей дают 4,618 гривны.

    Накануне Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 31,34. За 10 российских рублей давали 4,605 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,54 грн/долл.

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    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

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