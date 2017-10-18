Нацбанк укрепил гривну

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на среду, 18 октября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,48 грн/долл.

Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,14. За 10 российских рублей дают 4,618 гривны.

Накануне Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 31,34. За 10 российских рублей давали 4,605 гривны. Курс доллара был установлен на уровне 26,54 грн/долл.

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В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.