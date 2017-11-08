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    В мире

    В Тбилиси местные жители разбили авто туристам из РФ

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    Панорама Тбилиси
    RIA News Рухкян | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. МВД Грузии ведет расследование по факту произошедшей в тбилисском парке Мтацминда стычки между местными жителями и туристами из России, заявили РИА Новости в МВД Грузии.

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    По данным ведомства, инцидент произошел накануне, в результате конфликта был поврежден автомобиль россиян, никто из участников не пострадал. Ранее грузинские телеканалы распространили видеозапись, демонстрирующую поврежденный автомобиль с российскими номерами и разбитыми стеклами.

    "Обе стороны были представлены в полиции, естественно, их личности установлены. Продолжаются следственные мероприятия, была проведена экспертиза. Однако граждане, чей автомобиль был поврежден, заявили, что они покидают сегодня территорию Грузии и принять участие в следственных мероприятиях не смогут", — заявили в МВД.

    В министерстве добавили, что "по словам туристов, произошедшее не представляет для них значительного ущерба, но, несмотря на это, следственные мероприятия продолжаются".

    Ранее сообщалось, что около 100 молодых людей устраивали массовые драки в Николаеве, пять человек были доставлены в отделение полиции.

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