Общаговские разборки. В Николаеве 100 парней устроили массовую драку

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Около 100 молодых людей со вторника по четверг устраивали массовые драки в Николаеве, пять человек были доставлены в отделение полиции, сообщает местное интернет-издание 0512.

Вечером в четверг патрульные получили сообщение об "общаговских разборках" на улице Садовая в Центральном районе города.

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"По предварительным данным, молодые люди уже в который раз устроили "разборки" из-за конфликта, который случился несколько дней назад. Драки происходят уже третий день", — сказано в сообщении.

0512.com.ua Общаговские разборки в Николаеве

Патрульные проверили около 20 парней, пять из них — задержали.

Ранее болельщики футбольного клуба "Днепр" избили депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Юрия Березу, который также является президентом другого местного футбольного клуба — СК "Днепр-1".