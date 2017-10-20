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    Общаговские разборки. В Николаеве 100 парней устроили массовую драку

    (обновлено: )272
    Местное издание пишет, что общаговские драки продолжались три дня. В четверг правоохранители проверили 20 молодых людей, пятеро из которых задержали. О пострадавших не сообщается.
    Общаговские разборки в Николаеве
    0512.com.ua

    КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Около 100 молодых людей со вторника по четверг устраивали массовые драки в Николаеве, пять человек были доставлены в отделение полиции, сообщает местное интернет-издание 0512.

    Вечером в четверг патрульные получили сообщение об "общаговских разборках" на улице Садовая в Центральном районе города.

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    "По предварительным данным, молодые люди уже в который раз устроили "разборки" из-за конфликта, который случился несколько дней назад. Драки происходят уже третий день", — сказано в сообщении. 

    0512.com.ua
    Общаговские разборки в Николаеве

    Патрульные проверили около 20 парней, пять из них — задержали.

    Ранее болельщики футбольного клуба "Днепр" избили депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Юрия Березу, который также является президентом другого местного футбольного клуба — СК "Днепр-1".

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