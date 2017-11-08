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    Назван самый привлекательный для туристов город в 2017 году

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    Гонконг в этом году посетили 25,7 миллиона туристов. На втором месте рейтинга находится Бангкок (23,3 миллиона), на третьем – Лондон (19,8 миллиона посетителей).
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    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Самым привлекательным для туристов городом в 2017 году стал Гонконг. Об этом свидетельствует отчет исследовательской компании Euromonitor International.

    Сообщается, что Гонконг в этом году посетили 25,7 миллиона туристов. На втором месте рейтинга находится Бангкок (23,3 миллиона), на третьем – Лондон (19,8 миллиона посетителей). В первую десятку по привлекательности для туристов также вошли города Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

    Напомним, ранее Макао, Гонконг и ряд южных районов материкового Китая пережили мощнейший в этом году тайфун "Хато", обрушившийся на юг страны. Власти Гонконга и Макао впервые с 2012 и 1999 годов соответственно объявили наивысший, десятый уровень штормовой опасности. Жертвами "Хато", по последним данным, стали 17 человек, больше всего погибших – девять — было в Макао.

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