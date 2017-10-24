Бразильские полицейские задержаны в связи с гибелью туристки из Испании

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. По обвинению в причастности к гибели испанской туристки в бразильском Рио-де-Жанейро задержаны двое полицейских, сообщает издание Mundo.

Ранее стало известно, что 67-летняя испанка Мария Эсперанца Руис Хименес погибла в результате перестрелки между полицейскими и бандитами в одном из кварталов Рио-де-Жанейро.

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В заявлении военной полиции отмечалось, что правоохранители проводили рейд в фавеле Росинья. По неустановленным причинам автомобиль, в котором находилась гражданка Испании, прорвал полицейское ограждение вокруг района операции и попал под перекрестный огонь. Женщина скончалась от полученных ранений.

По информации издания, задержанных доставили в тюрьму для полицейских в городе Нитерой.

Помимо погибшей женщины, в машине находились еще четыре человека — ее брат с женой, туристический гид из Бразилии и водитель автомобиля.