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    Бразильские полицейские задержаны в связи с гибелью туристки из Испании

    (обновлено: )29
    По неустановленным причинам автомобиль, в котором находилась гражданка Испании, прорвал полицейское ограждение вокруг района спецоперации и попал под перекрестный огонь.
    Полиция Бразилии
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. По обвинению в причастности к гибели испанской туристки в бразильском Рио-де-Жанейро задержаны двое полицейских, сообщает издание Mundo.

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    Ранее стало известно, что 67-летняя испанка Мария Эсперанца Руис Хименес погибла в результате перестрелки между полицейскими и бандитами в одном из кварталов Рио-де-Жанейро.

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    В заявлении военной полиции отмечалось, что правоохранители проводили рейд в фавеле Росинья. По неустановленным причинам автомобиль, в котором находилась гражданка Испании, прорвал полицейское ограждение вокруг района операции и попал под перекрестный огонь. Женщина скончалась от полученных ранений.

    По информации издания, задержанных доставили в тюрьму для полицейских в городе Нитерой.

    Помимо погибшей женщины, в машине находились еще четыре человека — ее брат с женой, туристический гид из Бразилии и водитель автомобиля.

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